Армія рф атакувала Запоріжжя: пошкоджено житлові будинки та садок (фото)

У ніч проти 7 листопада російські війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок цього постраждали житлові будинки та дитячий садок.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Близько 00:36 він повідомив про серію вибухів у Запорізькій області. Згодом з’ясувалося, що окупанти спрямували атаку на цивільну інфраструктуру міста.

"Внаслідок удару росіян у одному з районів Запоріжжя вибито вікна в житлових будинках та дитячому садку", — зазначив Федоров.

Раніше армія рф вже атакувала Одесу та область, там спалахнули пожежі, були поранені.

