Армия РФ атаковала Запорожье: повреждены жилые дома и садик (фото)

В ночь на 7 ноября российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате пострадали жилые дома и детский сад.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Около 00:36 он сообщил о серии взрывов в Запорожской области. Впоследствии выяснилось, что оккупанты направили атаку на гражданскую инфраструктуру города.

"В результате удара россиян в одном из районов Запорожья выбиты окна в жилых домах и детском саду", - отметил Федоров.

Ранее армия России уже атаковала Одессу и область, там вспыхнули пожары, были ранены.

