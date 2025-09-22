Армія рф скинула 10 КАБів на Запоріжжя: є загиблі та поранені, одна людина перебуває під завалами (фото,відео)

Близько 4:30 ранку 22 вересня російські війська завдали авіаударів по Запоріжжю, поціливши у цивільну та промислову інфраструктуру міста. За даними начальника Запорізької ОВА Івана Федорова та ДСНС, унаслідок атаки знищено й пошкоджено автомобілі, спалахнули пожежі, загинули троє людей, ще четверо зазнали поранень.

Федоров повідомив, що по місту було випущено щонайменше п’ять авіабомб, а згодом уточнив: до трьох районів Запоріжжя долетіли не менше десяти КАБів. На місцях влучань працюють рятувальники, медики та піротехніки.

Спершу було відомо про загибель жінки, пізніше кількість жертв зросла до двох, а згодом — до трьох. Серед постраждалих четверо людей, один з них перебуває у важкому стані. У ДСНС зазначили, що під завалами приватного будинку знайшли загиблу, а також повідомили про пожежу на парковці: там загорілися двоповерхова будівля та п’ять автівок на площі близько 100 квадратних метрів.

Рятувальники та психологи продовжують роботу на місці трагедії.

Раніше ми розповідали, що РФ обстріляла Україну дронами та ракетами, серед жертв - двомісячна дитина.

