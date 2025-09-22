Армия РФ сбросила 10 КАБов на Запорожье: есть погибшие и раненые, один человек находится под завалами (фото, видео)

Около 4:30 утра 22 сентября российские войска нанесли авиаудары по Запорожью, попав в гражданскую и промышленную инфраструктуру города. По данным начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова и ГСЧС, в результате атаки уничтожены и повреждены автомобили, вспыхнули пожары, погибли три человека, еще четверо получили ранения.

Федоров сообщил, что по городу было выпущено по меньшей мере пять авиабомб, а затем уточнил: до трех районов Запорожья долетели не менее десяти КАБов. На местах попаданий работают спасатели, медики и пиротехники.

Сначала было известно о гибели женщины, позже количество жертв возросло до двух, а впоследствии до трех. Среди пострадавших четыре человека, один из них находится в тяжелом состоянии. В ГСЧС отметили, что под завалами частного дома нашли погибшую, а также сообщили о пожаре на парковке: там загорелись двухэтажное здание и пять автомобилей на площади около 100 квадратных метров.

Спасатели и психологи продолжают работать на месте трагедии.

Ранее мы рассказывали, что РФ обстреляла Украину дронами и ракетами, среди жертв – двухмесячный ребенок.

