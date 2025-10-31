Безоплатний відпочинок для військових: як отримати путівку

Військові, які мають статус учасника бойових дій, а також окремі інші категорії громадян, мають право на низку соціальних гарантій від держави. Однією з таких є можливість отримати безоплатне санаторно-курортне лікування.

Новини.LIVE пояснюють, хто може скористатися цією можливістю у листопаді та які кроки потрібно зробити для оформлення путівки. Згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а також інформацією на порталі "Дія", органи соціального захисту забезпечують безкоштовними путівками на підставі медичних рекомендацій і за черговістю. Таке право мають:

учасники бойових дій — раз на рік на 21 день;

особи з інвалідністю внаслідок війни — щороку позачергово на 21 день;

особи з інвалідністю внаслідок війни з ураженнями нервової системи — за рекомендаціями лікарів: для I–II груп — 35 днів у санаторіях спінального профілю, для III групи — 21 день у неврологічних санаторіях;

постраждалі учасники Революції Гідності — раз на рік на 21 день;

учасники війни — один раз на два роки на 21 день;

члени сімей загиблих військових та ветеранів — також раз на два роки на 21 день.

Усі, хто має право на таке лікування, можуть самостійно обрати санаторій відповідного медичного профілю, а витрати покриваються державним бюджетом.

Читайте також: Як отримати дублікат посвідчення УБД у разі втрати чи пошкодження: відповідь ТЦК

Як оформити путівку

Спочатку необхідно стати на облік у підрозділі соціального захисту населення за місцем реєстрації. Для отримання путівки потрібно подати заяву встановленої форми та медичну довідку за формою № 070/о.

Також слід надати копії документів, що підтверджують статус (УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника Революції Гідності, члена сім’ї загиблого тощо), військовий квиток для відповідних категорій, а також документ, який підтверджує участь у бойових діях або заходах із захисту України.

Після розгляду документів соцслужба ухвалює рішення — надати путівку до обраного санаторію або оформити обґрунтовану відмову.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки квадратних метрів може отримати безкоштовно військовослужбовець.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!