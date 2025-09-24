'Без Китаю путінська Росія - ніщо': Зеленський виступив на засіданні Ради Безпеки ООН

Президент Володимир Зеленський заявив, що Китай, від якого зараз значною мірою залежить Росія, залишається осторонь замість того, аби вплинути на Москву та сприяти завершенню війни. За його словами, "без Китаю путінська Росія – ніщо", і якби Пекін справді прагнув миру, він би міг змусити Кремль припинити агресію.

Про це Зеленський сказав під час виступу на засіданні високого рівня Ради Безпеки ООН щодо України. Глава держави також нагадав, що на засіданні присутні Сполучені Штати, які активно підтримують українську оборону. Зеленський підкреслив: Україна завжди погоджувалася на пропозиції американського президента щодо припинення вогню та переговорів, однак Москва відповідала відмовами або намагалася затягнути процес, аби не допустити навіть тимчасового перемир’я.

Напередодні Зеленський зазначив, що російський диктатор Володимир Путін уникає справжніх перемовин і виїжджає за кордон виключно для того, щоб виграти час, продовжуючи війну під прикриттям дипломатичних заяв. Він також повідомив, що під час спілкування з Дональдом Трампом наголосив: Китай не демонструє готовності допомогти зупинити війну в Україні.

Раніше ми розповідали, що Reuters опублікували цинічні умови Путіна для припинення війни проти України.

