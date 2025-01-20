Без снігу та морозів: кліматологи пояснили, чому українські зими стали теплими

В Україні 19 січня традиційно святкують День снігу, проте через глобальне потепління снігові опади стали рідкістю. За останні роки кількість снігу значно зменшилась, що впливає не лише на зимові розваги, але й завдає шкоди екосистемі країни.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Кліматичні зміни, зокрема глобальне потепління, стали причиною значного потепління зим в Україні.

За останні шість десятиліть середня температура в країні зростала швидше, ніж у світі загалом. Наприклад, у Києві за останні три роки не зафіксували традиційних зимових температур, адже протягом зимових місяців стовпчики термометрів постійно перевищують 0 °C.

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Найпомітніше потепління відбувається саме в зимовий період, що робить погодні умови менш стабільними. Світлана Краковська, яка очолює лабораторію прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, наголошує, що зими в Україні нагріваються найшвидше порівняно з іншими сезонами.

Відсутність снігу несе серйозні ризики для природи. Сніговий покрив є ключовим джерелом вологи для ґрунтів, а його нестача може призвести до зниження врожайності. Окрім того, сніг захищає рослини від морозів, і без нього коренева система стає вразливою до пошкоджень. У гірських районах, таких як Карпати, це може становити загрозу для лісів.

Відсутність снігу створює додаткові труднощі для диких тварин. Без снігового покриву вони стають більш уразливими перед хижаками, а також стикаються з проблемами під час зимівлі, адже сніг забезпечує теплоізоляцію для ґрунтів. Його нестача може спричинити ерозію ґрунтів і зниження їх родючості.

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Окрім екологічних викликів, кліматичні зміни мають серйозні економічні наслідки. Зимовий туризм, особливо в гірських районах, залежить від наявності снігу. Його дефіцит призводить до скорочення доходів від зимових видів спорту та туристичної галузі.

На глобальному рівні Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) та ЮНЕСКО оголосили 2025 рік Роком кріосфери, щоб акцентувати увагу на значущості снігу, льодовиків і льоду для кліматичної стабільності планети.

Збереження клімату є ключовим для захисту снігового покриву та природних екосистем. Важливо вживати всіх можливих заходів для уповільнення кліматичних змін і раціонального використання природних ресурсів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про дату повернення справжньої зимової погоди в Україну.

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