Чи будуть мобілізовувати людину, яка доглядає за особою з інвалідністю: відповідь адвоката

З початку війни в Україні діє загальна мобілізація. До служби в армії призивають різних громадян з 18 до 60 років, але деякі з них мають право на відстрочку.

На що можуть розраховувати громадяни, які доглядають особу з інвалідністю розповідає адвокат Богдан Пересада. Він посилається на п. 1 ч. 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Згідно з ним, громадянин України не може бути мобілізований, якщо у нього є родич з інвалідністю І або ІІ групи. До таких осіб належить дружина, батьки чи батьки дружини. Однак такого чоловіка можуть мобілізувати виключно за його згодою.

Правозахисник зазначив, що право на відстрочку слід підтвердити документально. Для цього військовозобов'язаному потрібно надати у ТЦК перелік документів.

Це можуть бути такі документи:

документ про інвалідність одного з батьків, зокрема довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією за формою № 157-1/о;

посвідчення, що підтверджує відповідний статус;

пенсійне посвідчення по інвалідності або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги з інвалідності.

Зазначається, що до військомату потрібно надати свідоцтво про народження військовозобов'язаного, в якому особа з інвалідністю вказана одним із батьків.

Якщо були зміни імя чи прізвищ, це слід врахувати, щоб надати підтверджувальні документи.

Також слід додати копії паспортів військовозобов'язаного та особи з інвалідністю, заява у довільній формі.

В ній призовник у вільній формі повинен описати, що особа не підлягає мобілізації і просить не мобілізувати її. Один з примірників віддати для військкомату, другий для позначки про те, що у військовозобов'язаного взяли лист із документами .

За словами адвоката, певних вимог до документів немає, тому бажано мати із собою оригінали, щоб у разі потреби підтвердити справжність копій.

Якщо у військкоматі відмовлятимуться ставити відмітку про отримання листа з документами або взагалі відмовлятимуться брати документи, то можна їх надіслати Укрпоштою цінним листом із описом вкладення.

Адвокат пояснив, що таким чином у військовозобов'язаного на руках залишиться опис вкладення та чек, які будуть доказами того, що військкомат поінформований про наявну підставу для звільнення від мобілізації.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні на фронті ситуація розвивається так, що потреби масової мобілізації в Україні немає. Однак давати довгострокові прогнози за нинішніх обставин неможливо, адже вони можуть радикально змінитися будь-якої миті.

Нагадаємо, що нардепи запропонували призивати на військову службу людей з інвалідністю. Вони назвали одну умову.

Раніше UAportal писав про те, чи можуть втратити пенсійні виплати ті інваліди, якщо не проходять повторний огляд медичної комісії.

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