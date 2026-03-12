Бюджетні, але якісні: топ найкращих недорогих авто 2026 року

Недорогі автомобілі традиційно викликають великий інтерес у покупців, адже поєднують доступну ціну та сучасні технології. У 2026 році на ринку очікується поява низки нових моделей у бюджетному сегменті, які можуть привернути значну увагу водіїв.

Редакція OBOZ.UA підготувала список із десяти найочікуваніших доступних автомобілів 2026 року. Деякі з них уже були офіційно представлені, тоді як інші виробники поки що тримають у таємниці. Водночас їхні прем’єри очікуються найближчим часом.

Більшість цих моделей мають з’явитися у продажу до кінця 2026 року. Саме вони можуть суттєво вплинути на масовий автомобільний сегмент, адже виробники роблять ставку на доступність, економічність і популярні формати кузова.

До переліку найочікуваніших бюджетних новинок 2026 року увійшли:

Dacia Striker Бюджетний електричний пікап від Ford Нова генерація Nissan Leaf Nissan Versa Renault Boreal Електрична версія Renault Twingo EV Rivian R2 Slate Truck Toyota Land Cruiser FJ Volkswagen ID.Tiguan

Експерти очікують, що ці моделі стануть важливими для ринку доступних автомобілів, адже багато з них поєднуватимуть сучасні електричні технології, економічність та відносно невисоку вартість.

