Що робити, якщо жовтіють огірки: городники дали дієві поради

Серпень — непростий період для вирощування огірків. Саме наприкінці літа кущі часто починають втрачати здоровий вигляд: листя жовтіє, в'яне та всихає.

Якщо не з'ясувати причину і не вжити заходів, рослини можуть швидко припинити плодоношення. Про це пише vikka.

Чому жовтіє листя огірків

Найчастіше проблема пов'язана зі стресом через різкі перепади температур. Вдень ще тримається спека, а вночі повітря помітно холодає. Якщо температура опускається нижче +15 °C, розвиток огірків сповільнюється, а рослини стають більш вразливими до хвороб і шкідників.

Серед найпоширеніших причин пожовтіння листя:

Пероноспороз (несправжня борошниста роса). Це небезпечне грибкове захворювання, яке здатне за кілька днів знищити всю грядку. Першою ознакою є жовті або бурі сухі плями, що з'являються переважно на нижньому листі.

Павутинний кліщ. Дрібний шкідник висмоктує клітинний сік із листя. Спочатку на ньому з'являються світлі крапки, потім воно тьмяніє, а згодом можна помітити тонку павутинку.

Нестача калію. Якщо краї листків починають жовтіти, це може свідчити про дефіцит калію. У такому разі рослина гірше утримує вологу, а тканини поступово відмирають.

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Як допомогти огіркам

Поливайте правильно

Для поливу використовуйте лише теплу воду температурою близько 23–27 °C. У прохолодний період достатньо поливати грядки раз на 7–10 днів, використовуючи приблизно 7–10 літрів води на квадратний метр. У спеку частоту поливів можна збільшити.

Поливати огірки найкраще рано-вранці або ввечері, спрямовуючи воду під корінь. Це допоможе уникнути опіків листя.

Використовуйте народні засоби

Для профілактики грибкових захворювань можна застосувати розчин із молочної сироватки та йоду. На літр сироватки додають воду, по три краплі йоду на кожен літр суміші та дві столові ложки господарського мила. Такий розчин утворює захисну плівку на листі й стримує розвиток грибків.

Також можна використовувати 3-відсотковий перекис водню, розведений водою у співвідношенні 1:3. Обприскування допомагає пригальмувати розвиток інфекції.

Підживіть рослини

Якщо пожовтіння починається з країв листя, огіркам, імовірно, бракує калію. Для підживлення підійде монофосфат калію або комплексні добрива з високим вмістом цього елемента.

Ще один варіант — настій деревного попелу. Для його приготування використовують одну склянку попелу, додають пів склянки 9-відсоткового оцту та розчиняють усе у 10 літрах води.

Захистіть рослини від павутинного кліща

Оскільки павутинний кліщ належить до павукоподібних, звичайні інсектициди проти комах малоефективні. Для боротьби рекомендують використовувати спеціальні акарициди або біопрепарати, зокрема "Вертимек", "Масай", "Актофіт" чи "Фітоверм".

Особливу увагу під час обробки слід приділяти нижньому боку листків, де найчастіше ховається шкідник.

Чого не варто робити

Щоб не погіршити стан рослин, городники радять уникати поширених помилок:

не поливати огірки холодною водою;

не проводити полив у спекотний день під прямими сонячними променями;

не зловживати азотними добривами наприкінці літа;

не залишати на грядках бур'яни та старе бадилля, де можуть зимувати шкідники й збудники хвороб.

Як продовжити плодоношення

Щоб огірки радували врожаєм до перших заморозків, на ніч їх рекомендують вкривати агроволокном або спанбондом. Це допоможе зберегти тепло та зменшити вплив різких перепадів температур.

Також варто регулярно видаляти старе пожовкле листя біля основи кущів. Воно вже не відновиться, але продовжує забирати поживні речовини, які потрібні молодим пагонам і плодам.

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