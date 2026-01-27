Що таке підйомна допомога для військовослужбовців та як її отримати

Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки роз’яснив порядок нарахування та виплати підйомної допомоги для військовослужбовців. Йдеться про умови отримання цієї компенсації, розміри виплат і підстави, за яких виникає право на фінансову підтримку у разі переїзду до нового місця служби або навчання.

Підйомна допомога — це грошова компенсація витрат, пов’язаних із переїздом. Вона передбачена для військовослужбовців, які проходять службу за контрактом, кадрову військову службу, службу за призовом осіб офіцерського складу у Збройних Силах України, а також у Державній спеціальній службі транспорту. Про це пише sud.ua.

Коли виплачується підйомна допомога

Право на отримання цієї виплати виникає у таких випадках:

переїзд до іншого населеного пункту у зв’язку з призначенням на нову військову посаду або направленням на навчання строком від шести місяців;

передислокація військової частини, її підрозділу, установи чи організації до іншого населеного пункту.

Розмір виплат

Підйомна допомога нараховується у розмірі одного місячного грошового забезпечення військовослужбовця. Додатково виплачується 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї, який переїхав разом із ним на нове місце служби.

Виплата здійснюється вже за новим місцем проходження служби або навчання на підставі наказу командира військової частини чи керівника військового навчального закладу з обов’язковим зазначенням суми нарахувань.

Коли виникає право на допомогу

Право на підйомну допомогу з’являється:

у день прийняття посади та справ — для військовослужбовців, які переїхали до іншого населеного пункту у зв’язку з призначенням;

у день зарахування на навчання — для тих, хто вступив до військового навчального закладу на строк понад шість місяців;

у день прибуття до нового місця дислокації, визначений наказом командира, — у разі передислокації військової частини або підрозділу;

для членів сім’ї — з дати подання рапорту на виплату підйомної допомоги.

Хто не має права на виплату

Військовослужбовці, призвані під час мобілізації, в особливий період або з числа резервістів, не мають права на підйомну допомогу. Таке право з’являється лише після укладення контракту про проходження військової служби та подальшого переїзду до нового місця служби в інший населений пункт.

