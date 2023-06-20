День літнього сонцестояння 21 червня: прикмети та що не можна робити

Літнє сонцестояння - це астрономічне явище, яке відбувається кожного року влітку. Це момент, коли Сонце досягає найбільшої відстані від екватора, а саме – займає найвище положення на небосхилі. Це один з двох сонцестоянь, інший - зимове сонцестояння.

Основна причина літнього сонцестояння полягає у нахилі земної орбіти та її похиленні відносно площини орбіти. У літній період північна півкуля Землі нахиляється в бік Сонця, тому промені Сонця потрапляють на неї під прямішим кутом. Це призводить до подовження тривалості дня та збільшення сонячної активності.

Літнє сонцестояння зазвичай відбувається 20, 21 або 22 червня на північній півкулі та 21, 22 або 23 грудня на південній півкулі. У цей момент Сонце досягає свого найвищого положення на небосхилі, а день має найбільшу тривалість у році. Після літнього сонцестояння дні стають поступово коротшими, а осінь наближається.

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Літнє сонцестояння є важливим астрономічним явищем, яке має значення для календарних розрахунків, визначення пори року та впливу на кліматичні зміни. Воно також відіграє важливу роль у культурних традиціях і святкуваннях багатьох народів.

Прикмети 21 червня

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою.

Багато роси зранку – рік буде багатий на фрукти, овочі та зернові культури.

Якщо ніч ясна та зоряна, осінь буде теплою та дощовою. А ще це означає гарний врожай грибів.

Якщо буде дощити – все літо буде з дощами.

Посилився вітер – до мінливої погоди.

Зустріли світанок – хвороби оминуть.

До світанку покласти монетку біля дверей – до фінансово вдалого року.

Традиції та заборони у день сонцестояння:

Цього дня було заведено проводити наступні ритуали: На папері намалювати жовтим олівцем коло, символ Сонця. Розмістити чотири церковні свічки так, щоб коло було в їхньому квадраті – одну поставити на північ, другу – на південь, третю – на схід, четверту – на захід. Біля північної свічки покласти листок зі списком речей, яких хотілося б позбутися, біля південної – що хотілося б залучити до свого життя, біля східної – чого хотілося б навчитися. Треба по черзі запалити свічки, а потім підпалити від кожної список, промовляючи: "Сила Сонця, ми тепер єдині, висвітлюй усе, що має прийти й відпусти все, що має піти".

Цього дня заборонено:

Проводити час на самоті та сумувати, згадувати померлих та відвідувати цвинтар.

Під забороною – лайка, образи, сльози, ледарство, пиятика, масові гуляння та надмірні веселощі.

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