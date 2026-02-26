До 13 градусів морозу: Україну знову накриють холоди у березні

На початку березня 2026 року погода в Україні буде переважно спокійною, комфортною та досить теплою для кінця зими — початку весни. Середня температура повітря очікується вищою за багаторічні кліматичні норми, хоча в середині місяця в деяких регіонах ще можливі відчутні нічні морози.

Синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" розповів про основні тенденції на першу половину березня. Перші дні місяця будуть теплими. Сніговий покрив активно танутиме, місцями пройдуть дощі, мокрий сніг, можливий туман. Температура повітря вдень переважно триматиметься в плюсовому діапазоні, вночі — близько нуля або з невеликими "мінусами".

З 9 по 13 березня прийде помітне похолодання, особливо в північних і східних областях. Уночі стовпчики термометрів опускатимуться до -10…-13 °C (наприклад, у Харкові прогнозують до -13 °C), удень температура коливатиметься близько 0 °C. Незважаючи на холод, сонце вже відчуватиметься по-весняному.

До 17–19 березня погода залишатиметься прохолодною. Потім розпочнеться поступове потепління, яке буде найбільш вираженим на заході та півдні країни. Разом із підвищенням температури збільшиться кількість опадів — переважно дощі, іноді з мокрим снігом.

У третій декаді березня під впливом теплих південно-західних і західних повітряних мас температура стабільно перейде в плюсовий діапазон. Найтепліше буде на крайньому заході та в південних областях, де вдень повітря може прогріватися до +10…+15 °C і вище.

Загалом березень 2026 року за своїми характеристиками буде близьким до кліматичної норми. Кількість опадів і середня температура очікуються на рівні багаторічних значень, місцями на заході та півдні — на 1–2 °C тепліше за норму. Стихійних явищ синоптики не прогнозують, але через запаси снігу та льоду з попередньої зими в низці регіонів можливі місцеві паводки.

Середня температура березня в Україні зазвичай коливається від 0 до +8 °C залежно від регіону: на півночі та в центрі близько до нуля, на півдні та в Карпатах — помітно тепліше. Нічні заморозки ще можливі, особливо на початку місяця, тому варто бути готовими до змін погоди.

