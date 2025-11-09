До 50 тисяч гривень: Рада підвищила виплати на народження дитини

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №13532, який суттєво розширює державну підтримку сімей із дітьми. Згідно з документом, з 1 січня 2026 року одноразова допомога при народженні дитини становитиме 50 000 гривень.

Про це повідомляє Суспільне. Крім збільшення одноразової виплати, закон передбачає нові види щомісячної та щорічної фінансової підтримки для батьків дітей різного віку. Кабінет Міністрів має затвердити порядок нарахування та виплат до кінця 2025 року.

Основні зміни

Одноразова допомога при народженні дитини: Фіксована виплата — 50 000 гривень. Її отримуватимуть як за народження першої дитини, так і кожної наступної. Щомісячна допомога з догляду за дитиною до 1 року:

стандартна виплата — 7 000 грн на місяць ;

; для дитини з інвалідністю — 10 500 грн на місяць.

Програма "єЯсла" (діти від 1 до 3 років): Запроваджується цільова допомога у 8 000 грн щомісяця для оплати послуг догляду — дитячого садка, гуртків або інших освітніх сервісів. Для дітей з інвалідністю — 12 000 грн на місяць. "Пакунок школяра": Одноразова виплата у 5 000 гривень для дітей, які вперше йдуть до школи (1 клас). Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами (для безробітних жінок): Жінки, які офіційно не працюють, отримають 7 000 грн — за 70 днів до передбачуваної дати пологів. "Пакунок малюка": Зберігається можливість вибору — отримати набір необхідних речей або грошову компенсацію. Видаватиметься починаючи з 36-го тижня вагітності.

Перехідні положення

Якщо на момент запуску нової системи (1 січня 2026 року) дитині ще не виповнився один рік, батьки продовжуватимуть отримувати нинішню допомогу (860 грн), але додатково почнуть отримувати 7 000 грн щомісячно до досягнення дитиною року.

