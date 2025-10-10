Грошова допомога від держави за загиблого військовослужбовця: коли батьки не матимуть право на виплату

Батьки загиблого військовослужбовця належать до першої черги спадкоємців і мають пріоритетне право на отримання одноразової грошової допомоги від держави. Однак існує випадок, коли вони можуть втратити це право.

Як повідомило Міністерство оборони України, одноразову виплату можуть отримати лише близькі родичі, визначені законом. Усі вони поділяються на дві черги: представники другої черги отримують виплату лише тоді, коли у загиблого немає родичів першої.

Батьки входять до першої черги та зазвичай мають переважне право на допомогу, але не можуть її отримати, якщо були позбавлені батьківських прав. У такому разі виплата не нараховується.

