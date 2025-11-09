До 50 тысяч гривен: Рада повысила выплаты на рождение ребенка

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №13532, существенно расширяющий государственную поддержку семей с детьми. Согласно документу, с 1 января 2026 одноразовая помощь при рождении ребенка будет составлять 50 000 гривен.

Об этом сообщает Общественное. Помимо увеличения единовременной выплаты, закон предусматривает новые виды ежемесячной и ежегодной финансовой поддержки для родителей детей всех возрастов. Кабинет Министров должен утвердить порядок начисления и выплаты до конца 2025 года.

Основные изменения

Единовременное пособие при рождении ребенка: Фиксированная выплата — 50 000 гривен. Ее будут получать как за рождение первого ребенка, так и каждого последующего. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1 года:

стандартная выплата - 7 000 грн в месяц ;

; для ребенка с инвалидностью - 10 500 грн в месяц.

Читайте также: Пенсионные расчеты: что ожидает украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа

Программа "Если" (дети от 1 до 3 лет): Вводится целевая помощь в 8 000 грн ежемесячно для оплаты услуг ухода — детского сада, кружков или других образовательных сервисов. Для детей с инвалидностью – 12 000 грн в месяц. "Упаковка школьника": Единовременная выплата в 5 000 гривен для детей, которые впервые идут в школу (1 класс). Пособие по беременности и родам (для безработных женщин): Женщины, официально не работающие, получат 7 000 грн — за 70 дней до предполагаемой даты родов. "Упаковка малыша": Сохраняется возможность выбора — получить набор необходимых вещей или денежную компенсацию. Будет выдаваться начиная с 36-й недели беременности.

Переходные положения

Если к моменту запуска новой системы (1 января 2026 года) ребенку еще не исполнился один год, родители будут продолжать получать нынешнюю помощь (860 грн), но дополнительно начнут получать 7 000 грн ежемесячно до достижения ребенком года.

Напомним, мы уже писали, когда родители не будут иметь право на выплату за погибшего военного.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!