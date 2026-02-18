До 700 гривень: хто має право на доплату до пенсії

В Україні для окремих категорій громадян передбачені додаткові соціальні гарантії. Зокрема, учасники бойових дій мають право на щомісячні доплати до пенсії, а також можуть виходити на пенсію раніше встановленого загального віку.

Про розміри надбавок у 2026 році йдеться в законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", на який посилається редакція видання Новини.LIVE. Держава гарантує учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни щомісячну доплату у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2026 році прожитковий мінімум для цієї категорії становить 2595 гривень. Відповідно, розмір щомісячної надбавки складає 647 гривень. Для порівняння, раніше за показника 2361 гривня доплата становила 590 гривень.

Окрім цього, відповідно до закону "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни", ветерани отримують додаткову цільову грошову допомогу — 40 гривень щомісяця.

Учасники бойових дій можуть оформити пенсію раніше за загальновстановлений пенсійний вік. У 2026 році діють такі умови:

чоловіки мають право виходу на пенсію з 55 років за наявності щонайменше 25 років страхового стажу;

жінки — з 50 років, якщо мають не менше 20 років стажу.

Важливо, що у разі повторного повернення військового пенсіонера на службу виплата пенсії не зупиняється. Після остаточного звільнення розмір пенсії може бути переглянутий із урахуванням додатково набутого стажу.

