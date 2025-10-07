Дощі на більшості території: прогноз погоди в Україні на 8 жовтня

У середу, 8 жовтня, зливи не припиняться, особливо в західних, північних і центральних регіонах. Температура вдень коливатиметься в межах +12…+20 градусів залежно від регіону — прохолодніше на заході та в центрі, тепліше на півдні.

У північних областях - від +17…+18 градусів, у східних областях - від +16…+17 градусів, у центральних областях - від +12…+14 градусів, у південних областях - від +18…+20 градусів, у західних областях - від +12…+14 градусів. Про це пише Укргідрометцентр. Рятувальники застерігають: ще 3 жовтня вони попередили про різке погіршення погодних умов у горах і закликали туристів утриматися від походів у високогірні райони через ризик небезпечних метеоявищ.

