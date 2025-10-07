Дожди на большинстве территории: прогноз погоды в Украине на 8 октября.

В среду, 8 октября, ливни не прекратятся, особенно в западных, северных и центральных регионах. Температура днем будет колебаться в пределах +12…+20 градусов в зависимости от региона – прохладнее на западе и в центре, теплее на юге.

В северных областях – от +17…+18 градусов, в восточных областях – от +16…+17 градусов, в центральных областях – от +12…+14 градусов, в южных областях – от +18…+20 градусов, в западных областях – от +12…+14 градусов. Об этом пишет Укргидрометцентр . Спасатели предостерегают: еще 3 октября они предупредили о резком ухудшении погодных условий в горах и призвали туристов воздержаться от походов в высокогорные районы из-за риска опасных метеоявлений.

Раньше мы рассказывали, когда порадует бабье лето и когда будет первый снег.

