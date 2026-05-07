Дрони атакували Наро-Фомінськ: є влучання у логістичний комплекс Міноборони рф (фото, відео)

У Московській області повідомляють про проліт безпілотників, вибухи та роботу систем ППО в кількох районах. У Наро-Фомінську безпілотники могли атакувати виробничо-логістичний комплекс "Нара", який належить Міністерству оборони рф.

Про це пише Telegram-канал Exilenova+. Зазначається, що комплекс є одним із великих військових об’єктів росії та розташований на території військового містечка №3 площею понад 180–200 гектарів.

Об’єкт оснащений сучасними системами та використовується для зберігання, обробки й розподілу військових вантажів, а також забезпечення автоматизованої логістики для російської армії. Наро-Фомінськ розташований приблизно за 490 кілометрів від українського кордону.

Нагадаємо, дрони атакували Москву.

