Дроны атаковали Наро-Фоминск: есть попадание в логистический комплекс Минобороны РФ (фото, видео)

В Московской области сообщают о пролете беспилотников, взрывах и работе систем ПВО в нескольких районах. В Наро-Фоминске беспилотники могли атаковать производственно-логистический комплекс "Нара", принадлежащий Министерству обороны россии.

Об этом пишет Telegram-канал Exilenova+. Отмечается, что комплекс является одним из крупных военных объектов России и расположен на территории военного городка №3 площадью более 180-200 гектаров.

Объект оснащен современными системами и используется для хранения, обработки и распределения военных грузов, а также автоматизированной логистики для российской армии. Наро-Фоминск расположен примерно в 490 километрах от украинской границы.

Напомним, дроны атаковали Москву.

