Дрони атакували російський Адлер: місцеві скаржились на потужний вибух (фото, відео)

У ніч на 9 вересня в Адлерському районі Сочі, що у Краснодарському краї Росії, пролунали вибухи. Близько 2:20 за київським часом жителі району почули потужний вибух, після чого в місті ввімкнули сирени.

Про атаку БПЛА повідомила місцева влада та російські телеграм-канали. Очевидці розповідають, що у будинках затремтіли стіни й вікна, а в припаркованих авто спрацювали сигналізації.

Аеропорт Сочі тимчасово припинив приймати та відправляти рейси за планом "Килим", однак близько 3:00 обмеження зняли.

Губернатор краю Веніамін Кондратьєв підтвердив атаку дронів. За його словами, уламки після роботи ППО пошкодили шість приватних будинків і кілька автомобілів. Також повідомляється про загибель чоловіка. На місці події працюють рятувальні та спеціальні служби.

