Дроны атаковали российский Адлер: местные жаловались на мощный взрыв (фото, видео)

В ночь на 9 сентября в Адлерском районе Сочи Краснодарского края России прогремели взрывы. Около 2:20 мск жители района услышали мощный взрыв, после чего в городе включили сирены.

Об атаке БПЛА сообщили местные власти и российские телеграмм-каналы. Очевидцы рассказывают, что в домах задрожали стены и окна, а в припаркованных авто сработали сигнализации.

Аэропорт Сочи временно прекратил принимать и отправлять рейсы по плану "Ковёр", однако около 3:00 ограничения сняли.

Губернатор края Вениамин Кондратьев подтвердил атаку дронов. По его словам, обломки после работы ПВО повредили шесть частных домов и несколько автомобилей. Также сообщается о гибели мужчины. На месте происшествия работают спасательные и специальные службы.

