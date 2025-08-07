Дрони атакували НПЗ та військову частину у Краснодарському краї рф: вирують пожежі (фото, відео)

У Краснодарському краї Росії сталася масштабна пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі, спричинена атакою безпілотників. Згідно з офіційною інформацією, загоряння виникло через падіння уламків дронів на територію підприємства.

Про це повідомили російські Telegram-канали Astra і Baza, губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв, Оперативний штаб Краснодарського краю і Міноборони РФ у Telegram. Вогнем було охоплено технологічну установку для спільної переробки газу і газового конденсату. Пожежі присвоїли четвертий, підвищений ранг складності. Загальна площа займання склала 250 квадратних метрів. За даними Оперативного штабу, пожежу вдалося ліквідувати о 8:21 ранку.

Окрім НПЗ, безпілотники також атакували місто Слов’янськ-на-Кубані, де, за словами губернатора, постраждала одна людина. Місцеві жителі розповіли журналістам Astra, що там загорілася військова частина після влучання дронів.

Повідомляється також, що засоби ППО Росії відбивали атаку в районі Новоросійська. У місті розташовані важливі об’єкти нафтотранспортної інфраструктури – мазутний термінал і термінал компанії "Транснєфть". Крім того, уламки дронів пошкодили контактну мережу на залізниці, що спричинило затримки потягів у регіоні.

Міноборони РФ заявило, що протягом ночі нібито було знищено або перехоплено 82 українських безпілотники. За їхніми даними, 10 дронів збито в Ростовській області, 9 – у Краснодарському краї, ще десятки – над Волгоградською, Бєлгородською, Курською, Орловською областями, а також над акваторіями Чорного, Азовського морів та окупованого Криму.

Втім, як і зазвичай, у заяві Міноборони РФ не йдеться про реальні масштаби атаки та фактичні наслідки для об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч на 25 липня кілька російських регіонів зазнали атаки безпілотників. Вибухи пролунали в Ростовській області, Ставропольському краї, Північній Осетії та інших частинах Північнокавказького федерального округу.

