Дрони атакували російський Петербург: палає нафтовий термінал (фото, відео)

Після масованої атаки безпілотників у російському Санкт-Петербурзі спалахнула масштабна пожежа. За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, під ударом опинився нафтовий термінал, де після вибухів здійнялося сильне задимлення.

Про інцидент повідомляють російські пабліки, Telegram-канал Astra та губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко. Близько четвертої години ранку Дрозденко заявив про нібито знищення трьох безпілотників над територією Ленінградської області. Водночас мешканці Санкт-Петербурга почали повідомляти про серію вибухів і пожежу в одному з промислових районів міста.

Низка російських Telegram-каналів пов’язала атаку з Петербурзьким нафтовим терміналом, опублікувавши фото та відео з місця події, на яких видно густий дим і полум’я. Пізніше губернатор повідомив, що регіон зазнав атаки близько 30 дронів. Через загрозу безпеці були зафіксовані перебої в роботі аеропорту Пулково, де понад два десятки рейсів затримали або скасували.

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Згодом Astra, проаналізувавши численні відео очевидців, заявила, що пожежа сталася на території АТ "Петербурзький нафтовий термінал" — одного з найбільших нафтопереробних комплексів на північному заході Росії.

За інформацією російських ЗМІ, інцидент стався напередодні відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ), який має розпочатися вже найближчим часом і зібрати іноземних бізнесменів та офіційних гостей.

Вранці 3 червня жителі міста продовжували повідомляти про численні вибухи та пожежу. Близько сьомої години ранку Дрозденко заявив, що над Ленінградською областю нібито було збито вже 50 безпілотників. Інформація про масштаби пошкоджень та можливі наслідки атаки наразі уточнюється.

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