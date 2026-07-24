Дрони атакували Санкт-Петербург, Ленінградську область та Тверь: палають склади Wildberries (фото, відео)

У ніч проти 24 липня Росія заявила про масштабну атаку безпілотників на Санкт-Петербург, Ленінградську область і Твер. За повідомленнями російських ЗМІ та місцевої влади, внаслідок ударів виникли пожежі на складах компанії Wildberries, а в аеропорту "Пулково" було затримано десятки рейсів.

Про це повідомляють росЗМІ, губернатор Ленобласті РФ Олександр Дрозденко, російські та українські пабліки, російська служба ВВС. За словами Дрозденка, після третьої години ночі сили протиповітряної оборони нібито збили 33 безпілотники над територією Ленінградської області. Згодом він уточнив, що загальна кількість нібито знищених дронів зросла до 50.

Попри це, жителі Санкт-Петербурга та області повідомляли про вибухи й задимлення. У соцмережах також поширилися відео зі стовпами диму та наслідками атаки.

Російська служба BBC повідомила, що під ударом опинилися Санкт-Петербург і Твер. За попередніми даними, унаслідок атаки сталася масштабна пожежа щонайменше на одному зі складів Wildberries. Пізніше стало відомо, що вранці були атаковані два логістичні об'єкти компанії в Санкт-Петербурзі та Ленінградській області.

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Через нічну атаку було порушено роботу аеропорту "Пулково". За офіційною інформацією, близько 50 рейсів затримали, ще 15 літаків очікували на виліт із запасних аеродромів.

Згодом губернатор Ленінградської області підтвердив, що один зі складів Wildberries у Новосаратовці зазнав атаки безпілотників. За його словами, є постраждалі, однак їхню кількість і стан він не уточнив.

Нагадаємо, напередодні в тимчасово окупованому Криму третю ніч поспіль повідомляли про вибухи. За даними місцевих пабліків, безпілотники атакували кілька міст, зокрема склад Wildberries у Сімферополі.

Нагадаємо, дрони атакували російську Пензу.

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