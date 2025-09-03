Експерти назвали ТОП-5 бензинових кросоверів, які дорого обходяться через часті ремонти

Сучасні кросовери впевнено утримують статус фаворитів на автомобільному ринку – їх обирають за здатність однаково добре справлятися з міськими маршрутами та далекими поїздками. Проте не всі моделі однаково надійні, зокрема деякі мають слабкі двигуни, нестабільну роботу коробки передач і надмірно складну електроніку.

Через це власники таких авто часто змушені звертатися до сервісних центрів і витрачати значні кошти на ремонт. Про це пише SUV News.

Nissan Qashqai (1.2 DIG-T)

Бензинові турбодвигуни 1.2 DIG-T зарекомендували себе не з найкращого боку – власники часто стикаються з низкою проблем, які виникають уже на ранніх етапах експлуатації. Зокрема, ланцюг газорозподільного механізму має тенденцію до передчасного розтягування, іноді вже після 60 тисяч кілометрів пробігу.

Крім того, ці мотори нерідко демонструють надмірну витрату моторної оливи, а турбіна – ще один слабкий елемент – вимагає дорогого ремонту у випадку несправності. Через складну конструкцію та високу ціну комплектуючих, утримання Qashqai з таким двигуном може стати фінансово обтяжливим.

Peugeot 3008 (1.6 THP)

Бензиновий агрегат 1.6 THP, створений у партнерстві з BMW, виявився технічно вразливим. Користувачі часто скаржаться на несправності турбіни та накопичення нагару на клапанах. До переліку слабких місць також входить ланцюг газорозподільного механізму.

У майстернях цей двигун отримав репутацію "поглинача бюджету", адже його обслуговування обходиться недешево, а вартість оригінальних запчастин – надзвичайно висока.

Volkswagen Tiguan (1.4 TSI/2.0 TSI)

Бензинові моделі з двигунами TSI часто стають джерелом технічних клопотів. Серед найпоширеніших несправностей – передчасний вихід з ладу турбіни, збої в роботі ланцюгового приводу ГРМ та часті проблеми з електронними компонентами, які мають складну конструкцію.

Повнопривідні авто з системою 4Motion вимагають особливо витратного обслуговування. За словами багатьох водіїв, після досягнення пробігу в межах 100–120 тисяч кілометрів витрати на ремонт стають регулярними й неминучими.

Kia Sportage (1.6 T-GDI)

Двигун 1.6 T-GDI з турбонаддувом вимагає уважного ставлення до умов експлуатації. Під час інтенсивного навантаження він легко перегрівається, а ресурс турбіни обмежений, що може призвести до передчасного зносу. Крім того, нерідко виникають труднощі з роботою паливних форсунок.

Охолоджувальна система має складну конструкцію, що ускладнює обслуговування та підвищує вартість ремонту. До того ж нестабільна якість пального на українських АЗС часто стає додатковим фактором ризику для цього агрегата.

Ford Kuga (1.5 EcoBoost)

Бензинові мотори серії EcoBoost часто критикують за ненадійність у порівнянні з іншими агрегатами бренду. Найбільш проблемним аспектом є схильність до перегріву, що нерідко спричиняє появу тріщин у циліндровому блоці. Крім того, власники повідомляють про втрату охолоджувальної рідини та необхідність дорогого обслуговування турбокомпресора.

Через конструктивні слабкі місця двигунів EcoBoost експлуатація моделі Kuga може обійтися значно дорожче, ніж утримання аналогічних авто від інших виробників.

