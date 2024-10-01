Якщо не з'явитися до ТЦК після повістки поштою: які наслідки очікують

Механізм вручення повісток до (ТЦК та СП) змінився. Відповідно до оновленого законодавства, тепер повістки можна надсилати поштою у вигляді рекомендованого листа.

Важливо розуміти, що така повістка вважається врученою, якщо її отримано, зафіксована відмова від отримання або адресат відсутній за місцем проживання. Подробиці про те, як це працює, розповідає видання BigKyiv.

Пояснення механізму

Електронна реєстрація та друк : повістка генерується в електронному кабінеті військовозобов'язаного та роздруковується.

: повістка генерується в електронному кабінеті військовозобов'язаного та роздруковується. Відправка поштою : після підпису начальника ТЦК повістка надсилається рекомендованим листом з повідомленням про отримання.

: після підпису начальника ТЦК повістка надсилається рекомендованим листом з повідомленням про отримання. Терміни виконання : військовозобов'язаний зобов'язаний з'явитися до ТЦК та СП протягом двох тижнів з моменту отримання повістки.

: військовозобов'язаний зобов'язаний з'явитися до ТЦК та СП протягом двох тижнів з моменту отримання повістки. Вважається врученою: повістка рахується врученою, якщо її отримано, відмовлено в отриманні або адресат відсутній за місцем проживання.

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Чому це важливо

Оновлення інформації : дуже важливо підтримувати актуальні дані в системі "Резерв+". Саме на вказану адресу будуть надсилатися повістки.

: дуже важливо підтримувати актуальні дані в системі "Резерв+". Саме на вказану адресу будуть надсилатися повістки. Відповідальність : ігнорування повістки може призвести до адміністративної або, в деяких випадках, кримінальної відповідальності. Штрафи за неприбуття можуть бути значними.

: ігнорування повістки може призвести до адміністративної або, в деяких випадках, кримінальної відповідальності. Штрафи за неприбуття можуть бути значними. Зобов'язання з'явитися: навіть після сплати штрафу необхідність з'явитися до ТЦК та СП залишається актуальною.

Що робити, якщо ви отримали повістку поштою

Перевірте інформацію: переконайтеся, що всі дані в повістці вказані правильно. Дізнайтесь причину виклику: зверніться до ТЦК та СП для уточнення обставин. Приходьте вчасно: не відкладайте візит до ТЦК та СП.

Нагадаємо, в Україні Укрпошта розпочала першу масову розсилку електронних повісток для військовозобов'язаних.

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