Ці імена треба знати: українці, що увійшли в історію, отримавши премію "Оскар"

Україна є країною з багатою культурною спадщиною, яка проявляється в різноманітних формах, включаючи кіноіндустрію. Завдяки своїм талановитим кінорежисерам та акторам, Україна отримала кілька нагород Оскар.

Анатолій Кокуш

Українець Анатолій Кокуш отримав дві нагороди від американської Кіноакадемії за розробку інженерно-технічного обладнання для кіноіндустрії. Кокуш працював інженером-конструктором на київській кіностудії ім. Довженка, де разом з колегами розробив "авторобота" - чотириметровий кран, що монтується на даху автомобіля.

Також він створив спеціальні довгі крани з вильотом стріли до 25 м, що дозволяли знімати складні сцени в масштабних декораціях. У 1990 році Кокуш заснував компанію "Фільмотехнік", де розробив техніку, що стала доречною у багатьох голлівудських фільмах, зокрема, "Титаніку", "Бетмені", "Трої", "12 друзів Оушена", "Війни світів", "Форсажу", "Людей Ікс", "Гаррі Поттері", "Місії нездійсненній" тощо.

Його винаходи були затребувані за кордоном, де не було подібного обладнання. Дякувати Анатолію Кокушу можна за багато кадрів у фільмах, які були зняті за допомогою його обладнання.

Варвара Каринська

Варто зазначити, що багато українців отримали статуетки Оскара, але при цьому мали американський паспорт. Однією з таких людей є художниця і модельєр Варвара Каринська з Харкова, яка отримала Оскар у 1949 році за костюми до фільму "Жанна Д'Арк" режисера Віктора Флемінга.

До своїх 40 років Каринська жила в Харкові, але потім переїхала до Парижа, де створювала костюми для балету за ескізами Сальвадора Далі і Марка Шагала. Пізніше вона переїхала до США і почала працювати у Голлівуді. Вона створювала костюми для зірок, таких як Марлен Дітріх, Вів'єн Лі та Інгрід Бергман. Каринську називали "швидкою допомогою", оскільки вона могла швидко виправити будь-які проблеми з костюмами прямо на знімальному майданчику.

Костюми до фільму "Жанна Д'Арк" були дуже вражаючими, що привело до того, що Каринська отримала Оскара. Коли вона піднялася на сцену за статуеткою, весь зал стояв та аплодував. Крім того, Варвара була номінована на Оскар за костюми до фільму-балету "Ганс Крістіан Андерсен".

Джек Пеланс

У 1992 році Джек Пеланс, відомий актор Голлівуду, отримав Оскара за роль другого плану у комедії "Міські піжони". Під час церемонії вручення він здивував усіх своїм виступом, в якому зізнався, що його звуть Володимир, а справжнє прізвище - Палагнюк. Потім він віджимався на одній руці, що спричинило бурхливу реакцію залу.

Пізніше Пеланс відвідав Україну у 1996 році, був знайомий з багатьма режисерами і захоплювався українською історією. Він розмовляв українською мовою і мріяв про те, щоб зіграти роль гетьмана Івана Мазепи або Тараса Бульби.

Євген Мамут

Євген Мамут, харків'янин, отримав технічний Оскар у 1988 році за створення ефекту Гумки у фільмі "Хижак" з Арнольдом Шварценегером. Євген є випускником ХПІ та був активним учасником Аматорської кіностудії, яка знаходилася в Палаці студентів. У 1980-х роках він емігрував до США. За більш ніж чверть століття Мамут працював над створенням спецефектів в багатьох фільмах, таких як "Леді-Яструб", "Брудні танці", "Матриця" та інші.

Квітка Цісик

У 1978 році пісня "You Light Up My Life" отримала "Оскар" за кращу музику, оригінальну пісню, а також "Золотий глобус" за найкращу оригінальну пісню до кінофільму. Крім того, вона була номінована на премію "Греммі" у категорії "Пісня року". Пісню вперше виконала Квітка Цісик, але подальшу славу і успіх отримала співачка Деббі Бун, батько якої купив права на цю композицію від Джо Брукса.

