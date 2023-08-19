'Це було непередаване відчуття': в СБУ розповіли, як підривали Кримський міст

Вперше СБУ націлилася на Кримський міст за вісім місяців до початку спецоперації. Міст через Керченську протоку є ключовим сегментом російських військових постачань до Криму та окупований південь.

Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк в інтерв’ю журналу NV.

"Це було непередаване відчуття. Коли стався вибух, ми дуже голосно кричали, тому що напруга всередині була величезною", – сказав Василь Малюк.

Він зазначив, що в жовтні 2022 року для першого підриву мосту використали вантажівку з 21 т вибухівки, яку загорнули в целофанову плівку, вона була такої товщини, щоб сканери не помітили її у пунктах пропуску.

Малюк розповів, що на постах біля мосту стояли спеціальні РЕБ, які збивають GPS-координати на вибухових пристроях, налаштованих на певну точку.

"Ми сім кіл пекла пройшли, використали в темну стільки людей! Росіяни "закрили" 22 людини — ув’язнили. Інкримінують їм усім спів­участь у терористичному акті. Хоча насправді вони займалися звичною для себе буденною справою. Це були звичайні російські контрабандисти", – пояснив голова СБУ.

Для другого удару по Кримському мосту у липні 2023 року офіцер з позивним "Хантер" доклав великих зусиль до створення морських дронів, які й виконали місію. Тоді кількість вибухівки на дронах довели до 850 кг гексогену, а систему управління безпілотниками модернізували.

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У СБУ створили начинені вибухівкою дистанційно керовані плавзасоби-камікадзе, зроблені з унікального матеріалу, який був непомітним для ворожих РЛС. Їхня конструкція передбачала три види управління і самознищення в разі необхідності.

"Дві ночі ми не спали – буквально щохвилини стежили за дронами. Ми перебували на такому драйві, що доводилося трохи заспокоювати хлопців, аби вони не гнали безпілотники", – зазначив Малюк.

Він додав, що операції по Кримському мосту готували лише українськими силами, і жодні іноземні спецслужби до них не причетні. Крім цього, Кримський міст є законною метою для України. Зокрема, Женевські конвенції не містять заборони атакувати такі об'єкти, а Кодекс Лібера (інструкція з управління діючою армією США) визначив законною метою "перешкоджання шляхам і каналам руху, пересування або зв’язку".

Нагадаємо, у ніч на 17 липня стався підрив Кримського мосту, до якого причетні Військово-морські сили України та СБУ. Міст атакували за допомогою надводних дронів.

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