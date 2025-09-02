'Це особиста помста владі' - підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному (фото, відео)

2 вересня, перед засіданням у Галицькому районному суді Львова, Михайло Сцельніков, якого підозрюють у вбивстві Андрія Парубія, заявив журналістам, що визнає свою провину. Він також висловив бажання, аби його обміняли на українських військовополонених, мотивуючи це тим, що хоче знайти тіло свого сина.

"Це моя помста українській владі. Так, я визнаю — я його вбив. Хочу, щоб вирок ухвалили якнайшвидше й щоб мене обміняли на військовополонених. Тоді я зможу поїхати і відшукати тіло сина. Більше коментарів не буде", — сказав Сцельніков перед судом. Про це пише Суспільне.

Після цього відбулося засідання щодо обрання запобіжного заходу. Як повідомив керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет, підозрюваного напередодні допитали. Він детально розповів про обставини злочину та визнав свою вину.

За словами прокурора, Сцельніков намагався приховати сліди: після вбивства виїхав у ліс, спалив одяг і розібрав велосипед, яким дістався зі Львова. Спробував втопити його у водоймі, проте безуспішно.

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про сина підозрюваного.

Нагадаємо, у Львові застрелили Андрія Парубія.

