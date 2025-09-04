'Це відкрило б для нього нові можливості' - Зеленський у Парижі пояснив, чому не піде на територіальні поступки з путіним

Президент Володимир Зеленський заявив, що територіальні поступки Росії не принесуть миру, а навпаки — стануть трампліном для нової агресії Кремля проти Європи. "Деякі медіа кажуть, що якщо українська армія піде зі сходу, то там запанує мир. Це неправда. Путін захопив Крим, щоб оточити південь, а у 2014 році — частину Донбасу, аби згодом повністю його окупувати. Якби ми відійшли з Донбасу, він отримав би простір для наступу на Харків чи Дніпро", — наголосив Зеленський.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню Le Point. За його словами, Європа має мислити масштабніше та усвідомити, що у разі падіння України Путін використає її територію як плацдарм для подальшої експансії.

Президент підкреслив, що загроза реальна не лише для сусідніх країн:

"Від Москви до Парижа — менше 3 000 км. Російські ракети вже зараз долають 2 500 км, а розвиток технологій означає, що за два роки їхня дальність сягне 5 000 км. Море чи океан нікого не врятують".

Зеленський додав, що майбутнє східного кордону Європи залежить від України:

"Якщо ми не втримаємося, цей кордон пройде вже не по Україні, а по Польщі чи навіть Німеччині. Все залежить від того, наскільки далеко ми дозволимо Росії просунутися".

