'Це стратегічний провал', – представниця США в ООН про вторгнення рф в Україну

Представник США при Економічній і соціальній раді ООН Дан Негреа заявив під час засідання Ради Безпеки ООН, що розв’язана Росією війна проти України обернулася для Кремля стратегічною поразкою. За його словами, Росія не змогла досягти поставлених цілей на полі бою, а подальша ескалація лише поглиблює наслідки конфлікту та збільшує ризики нових руйнувань.

Американський дипломат наголосив, що війна має бути припинена якнайшвидше. Про це пише Укрінформ.

Негреа також звернувся до держав-членів ООН із закликом припинити будь-яку підтримку російських воєнних зусиль. Він підкреслив, що цей конфлікт не має військового вирішення, а тому потребує пошуку політичних і дипломатичних шляхів завершення.

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Окремо представник США згадав країни, які, за його словами, сприяють продовженню війни. Зокрема, він вказав на Іран, який постачав Росії безпілотники для використання у війні проти України, а також на Кубу, громадяни якої беруть участь у бойових діях на боці російської армії.

Американський дипломат висловив переконання, що завершення війни можливе лише шляхом переговорів між сторонами. Він запевнив, що Сполучені Штати й надалі готові підтримувати дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення стійкого та довготривалого миру.

За словами Негреа, Вашингтон неодноразово наголошував обом сторонам конфлікту на необхідності пошуку мирного врегулювання та готовий сприяти процесу припинення війни.

Нагадаємо, Сибіга заявив, що війна Росії проти України наближається до переломного етапу.

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