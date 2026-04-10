Цей продукт бʼє всі рекорди подорожчання: скільки коштує
За підсумками березня 2026 року в Україні зафіксовано прискорення річної інфляції: показник зріс із 7,6% до 7,9% у порівнянні з березнем 2025-го. Основним чинником зростання цін традиційно залишаються продукти харчування, які за рік подорожчали в середньому на 9,5% і випереджають загальний рівень інфляції.
Про це свідчать дані Державної служби статистики України. У відомстві також зазначають, що споживча інфляція в березні 2026 року склала 1,7% до лютого та 7,9% у річному вимірі.
Серед продуктів найбільше за рік зросли ціни на яйця — приблизно на 20%, а також на рибу та рибні продукти — на 19,4%. До переліку товарів із суттєвим подорожчанням також увійшли хліб, м’ясо та фрукти.
Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм
Зокрема, за рік подорожчали:
- яйця — понад 20%
- риба та продукти з риби — близько 19,4%
- фрукти — понад 17%
- м’ясо та м’ясопродукти — понад 15%
- хліб — близько 12,8%
Водночас частина продуктів подешевшала. Найбільше зниження цін зафіксовано на овочі (понад 15%) та цукор (майже 12%).
Нагадаємо, в Україні подешевшав популярний овоч.
