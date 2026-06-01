Фінансова допомога від держави на поховання: скільки виплачують та хто має право

У 2026 році громадяни України, які взяли на себе організацію поховання родичів або близьких людей, мають право на отримання державної фінансової допомоги. Розмір виплат залежить від статусу померлого — чи був він застрахованою особою, пенсіонером або отримував спеціальне пенсійне забезпечення.

Відповідні виплати передбачені чинним законодавством та надаються через органи Пенсійного фонду України.

Допомога на поховання застрахованих осіб

З 13 березня 2026 року в Україні набули чинності оновлені розміри допомоги на поховання в межах системи загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Відтепер у разі смерті застрахованої особи або члена її сім’ї, який перебував на утриманні, виплачується одноразова допомога у розмірі 8 500 гривень. Для порівняння, раніше ця сума становила 4 100 гривень, тобто розмір виплати зріс більш ніж удвічі.

Хто має право на отримання допомоги

Згідно із Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", виплата призначається у випадку смерті застрахованої особи або членів її сім’ї, які повністю перебували на її утриманні.

До таких осіб належать:

батьки;

чоловік або дружина;

діти, брати, сестри та онуки віком до 18 років;

дідусь і бабуся за прямою лінією споріднення;

особи з інвалідністю, які набули такого статусу до досягнення повноліття;

студенти закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти денної форми навчання віком до 23 років.

Обов’язковою умовою є відсутність у таких осіб власного джерела доходу. Вони не повинні отримувати заробітну плату, пенсію чи інші соціальні виплати та мають перебувати на повному утриманні померлого.

Хто може звернутися за виплатою

Право на отримання допомоги мають не лише родичі померлого. Звернутися за компенсацією можуть:

члени сім’ї;

застрахована особа у випадках, визначених законодавством;

будь-яка фізична або юридична особа, яка фактично організувала та оплатила поховання.

Таким чином, якщо витрати на похорон взяла на себе інша людина або організація, саме вони можуть претендувати на отримання державної допомоги.

Які виплати передбачені у разі смерті пенсіонера

Для пенсіонерів діє окремий механізм нарахування допомоги на поховання. Як пояснюють у Пенсійному фонді України, розмір виплати залежить від того, за яким законом було призначено пенсію померлому.

Якщо громадянин отримував пенсію відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", особам, які організували поховання, виплачується допомога у розмірі двох місячних пенсій померлого.

Для військових пенсіонерів та громадян, які отримували пенсію за спеціальними законами, передбачена більша виплата — у розмірі трьох місячних пенсій.

Гарантований мінімум виплати

Законодавством також встановлено мінімальний гарантований розмір допомоги на поховання для окремих категорій пенсіонерів. Така виплата не може бути меншою за п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Станом на 2026 рік ця сума становить 16 640 гривень. Фахівці нагадують, що для оформлення допомоги необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду або відповідних соціальних служб із документами, які підтверджують факт смерті та організацію поховання.

