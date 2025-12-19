Готуйте гаманці: у яку ціну обійдеться святкова новорічна вечеря

Незважаючи на війну, українці готуються до зимових свят і планують традиційне застілля з "Олів’є", "Оселедцем під шубою", м’ясом, рибою, овочами, фруктами та солодощами.

Експерти Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" підрахували вартість такого меню для родини з чотирьох осіб станом на 11 грудня 2025 року, базуючись на моніторингу Мінфіну в мережах Auchan, Megamarket, Metro та Novus.

Базовий стіл: 3980 грн (+10,7% до 2024-го)

Традиційне меню з салатами, м’ясом, рибою, овочами, фруктами, хлібом, солодощами та напоями обійдеться в середньому в 3980 грн — на 10,7% дорожче, ніж торік.

"Олів’є" (3 кг) — 406,87 грн (+5,8%). Найдорожче — ковбаса (180 грн за 0,5 кг, +12,5%). Овочі подешевшали: картопля (-57,6%, 8,50 грн за 580 г), морква (-62,3%, 3,18 грн за дві), цибуля (-58%, 1,75 грн за дві). Зросли яйця (+4,8%, 49,08 грн за шість), горошок (+11,5%, 62,50 грн за 0,5 кг), огірки (+14,9%, 43,92 грн за 200 г), майонез (+14,3%, 57,99 грн за 350 г).

"Оселедець під шубою" (1,57 кг) — 174,83 грн (+4%). Овочі вдвічі дешевші: картопля (-57,6%, 4,10 грн за 280 г), морква (-62,3%, 2,16 грн за 190 г), буряк (-49,4%, 2,46 грн за 250 г), цибуля (-58%, 1,29 грн за 170 г). Філе оселедця — 135 грн за 0,5 кг (+13,4%), майонез — 29,82 грн за 180 г.

М’ясо (2,85 кг) — 1269 грн (+23%). Сирокопчена ковбаса "Брауншвейзька" — 410 грн за 350 г (+22%), бекон — 76 грн за 0,5 кг (+21%), свинячий биток — 339 грн за кг (+15%), куряче філе — 244 грн за кг (+40%).

Риба та молочка: оселедець — 135 грн за 0,5 кг філе, твердий сир — 176 грн за 300 г (+19%), масло — 118 грн за 200 г (+14%).

Овочі: картопля — 29 грн за 2 кг (-58%), гриби — 140 грн за кг (-11%), огірки — 49 грн за 0,5 кг (-11%). Помідори +6% (127 грн за кг), перець +29% (128 грн за 0,5 кг). Загалом овочі — 473 грн.

Фрукти — 200 грн (-22%): мандарини — 116 грн за 2 кг, банани — 62 грн за кг, лимон — 22 грн за 200 г.

Хліб і солодощі: батон — 35 грн (+25%), шоколадні цукерки — 326 грн за кг (+16%).

Напої: шампанське "Артемівське" (0,75 л) — 239 грн (+14%), бренді "Шабо" (0,5 л) — 278 грн (+6%). Безалкогольні — 149 грн: сік "Наш Сік" — 61,90 грн (+57%), "Кока-кола" — 60,80 грн (+26%), "Моршинська" — 26,38 грн (+14%).

Стіл з делікатесами: 4793 грн (+10,6%)

Додайте червону ікру (469 грн за 100 г) та червону рибу (344 грн за 180 г) — загалом +813 грн.

Експерти зазначають: зростання помірне завдяки дешевим овочам, але м’ясо та імпортні продукти підняли середній чек. Плануйте заздалегідь — святковий стіл залишиться доступним для більшості сімей.

