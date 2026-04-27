Грози та до 26 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на тиждень
З 27 квітня по 3 травня в Україні прогнозують мінливу погоду з періодичними дощами та грозами. Після негоди наприкінці тижня температурний фон поступово стабілізується, однак на початку травня у більшості областей можливі короткочасні опади та локальні зливи.
Найбільше сонячних днів синоптики очікують у середині тижня. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода на тиждень в Україні27 квітня, понеділок
- Північ: вночі +6...+10°, вдень +14...+17°, хмарно з проясненнями.
- Південь: вночі +10...+14°, вдень +18...+21°, переважно сонячно.
- Захід: вночі +5...+9°, вдень +13...+16°, мінлива хмарність, місцями невеликий дощ.
- Схід: вночі +8...+12°, вдень +17...+20°, хмарно з проясненнями.
- Центр: вночі +7...+11°, вдень +15...+18°, мінлива хмарність.
- Київ: вночі +7...+9°, вдень +15...+16°, без істотних опадів.
28 квітня, вівторок
- Північ: +7...+10° вночі, +16...+19° вдень, сонячно.
- Південь: +11...+15° вночі, +20...+23° вдень, ясно.
- Захід: +6...+10° вночі, +17...+20° вдень, хмарно з проясненнями.
- Схід: +9...+13° вночі, +19...+22° вдень, мінлива хмарність.
- Центр: +8...+12° вночі, +18...+21° вдень, сонячно.
- Київ: +8...+10° вночі, +17...+19° вдень, малохмарно.
29 квітня, середа
- Північ: +8...+11° вночі, +18...+21° вдень.
- Південь: +12...+16° вночі, +22...+25° вдень, сонячно.
- Захід: +9...+12° вночі, +18...+21° вдень, після обіду можливий дощ.
- Схід: +10...+14° вночі, +21...+24° вдень, переважно ясно.
- Центр: +9...+13° вночі, +20...+23° вдень.
- Київ: +9...+11° вночі, +19...+21° вдень.
30 квітня, четвер
- Північ: +10...+13° вночі, +17...+20° вдень, короткочасний дощ.
- Південь: +13...+16° вночі, +21...+24° вдень.
- Захід: +11...+14° вночі, +16...+19° вдень, дощі, місцями грози.
- Схід: +12...+15° вночі, +22...+25° вдень.
- Центр: +11...+14° вночі, +19...+22° вдень, можливий дощ.
- Київ: +11...+13° вночі, +18...+20° вдень, короткочасні опади.
1 травня, п’ятниця
- Північ: +9...+12° вночі, +15...+18° вдень, дощова погода.
- Південь: +12...+15° вночі, +20...+23° вдень, місцями гроза.
- Захід: +8...+11° вночі, +14...+17° вдень, невеликий дощ.
- Схід: +11...+14° вночі, +20...+23° вдень, місцями опади.
- Центр: +10...+13° вночі, +17...+20° вдень, дощ.
- Київ: +10...+12° вночі, +16...+17° вдень, часом дощ.
2 травня, субота
- Північ: +8...+11° вночі, +16...+19° вдень.
- Південь: +11...+14° вночі, +21...+24° вдень, сонячно.
- Захід: +7...+10° вночі, +17...+20° вдень, переважно ясно.
- Схід: +10...+13° вночі, +19...+22° вдень.
- Центр: +9...+12° вночі, +18...+21° вдень.
- Київ: +9...+11° вночі, +17...+18° вдень.
3 травня, неділя
- Північ: +9...+12° вночі, +18...+21° вдень, сонячно.
- Південь: +12...+15° вночі, +23...+26° вдень, ясно.
- Захід: +10...+13° вночі, +20...+23° вдень, мінлива хмарність.
- Схід: +11...+14° вночі, +21...+24° вдень, переважно сонячно.
- Центр: +10...+13° вночі, +20...+23° вдень, сонячно.
- Київ: +11...+13° вночі, +19...+21° вдень, без опадів.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!