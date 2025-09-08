Грози та дощі йдуть в Україну: прогноз погоди від синоптиків на тиждень

Цього тижня погода в Україні буде теплою, проте без сильної спеки. У період із 8 по 12 вересня в багатьох областях очікуються дощі.

Про це йдеться в даних Укргідрометцентру. Тиждень розпочнеться з опадів: сухо буде лише у Волинській, Рівненській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях. На решті території прогнозують дощі з грозами.

Очікувані денні температури:

північ: +22…+24°C;

схід: +23…+28°C;

центр: +24…+27°C;

південь: +26…+29°C;

захід: +22…+26°C.

Вже у вівторок, 9 вересня, дощі охоплять майже всю територію України. На півночі країни очікуються опади з грозами.

Прогнозовані денні температури:

північ: +22…+24°C;

схід: +25…+28°C;

центр: +24…+27°C;

південь: +26…+28°C;

захід: +22…+25°C.

У середу, 10 вересня, дощі почнуть поступово відступати. За даними синоптиків, опади ще можливі у південних та частково західних областях.

Очікувані денні температури:

північ: +23…+26°C;

схід: +22…+26°C;

центр: +23…+27°C;

південь: +24…+26°C;

захід: +23…+26°C.

У четвер, 11 вересня, майже по всій Україні прогнозується сонячна погода. Короткочасні дощі можливі лише на заході – у Закарпатській та Львівській областях.

Денні температури очікуються такими:

північ: +22…+25°C;

схід: +21…+25°C;

центр: +23…+26°C;

південь: +24…+27°C;

захід: +23…+28°C.

Наприкінці тижня дощі охоплять більшість західних областей України.

Прогнозовані денні температури:

північ: +22…+25°C;

схід: +21…+25°C;

центр: +23…+25°C;

південь: +24…+27°C;

захід: +23…+28°C.

