Ідеальні за свою вартість: названо топ найкращих електромобілів

За останні роки електромобілі стрімко набрали популярності у світі, заполонивши ринки багатьох країн. Водночас частина водіїв усе ще ставиться до повністю електричних авто з обережністю, сумніваючись у їхній надійності та практичності.

Автомобільний експерт сервісу JustAnswer Кріс Пайл у коментарі для GoBankingRates назвав шість електрокарів, які, на його думку, повністю виправдовують свою вартість і заслуговують на увагу покупців.

Серед них — Hyundai Ioniq 5. Експерт відзначає, що ця модель поєднує доступну ціну та високу надійність, а також вирізняється сучасним дизайном. Окремим плюсом є можливість швидкої зарядки: акумулятор можна поповнити з 10% до 80% приблизно за 20 хвилин. Крім того, виробник пропонує тривалу гарантію.

Позитивну оцінку отримав і пікап Rivian R1T. Пайл підкреслює його потужність і нестандартні функції, яких не мають конкуренти. Водночас він зауважує, що електричні пікапи, зокрема R1T, а також Ford F-150 Lightning і GMC Sierra EV, поступаються традиційним аналогам у важких буксирувальних роботах. За інтенсивного використання водіям доведеться частіше заряджати авто.

Серед легкових моделей експерт виділив BMW i4, зазначивши, що автомобіль пропонує високу якість інтер’єру та загалом є вигідною покупкою у своєму сегменті. Хоча запас ходу не рекордний, рівень комфорту та оздоблення салону залишає позитивне враження.

Також до переліку увійшов компактний кросовер Volvo EX30 — найменший і найдоступніший електромобіль бренду Volvo. За словами Пайла, модель поєднує стильний дизайн, надійність і навіть певні можливості для легкого бездоріжжя, хоча дальність ходу не є її головною перевагою.

Окремо експерт відзначив Tesla Model 3 та Tesla Model Y, назвавши їх одними з найкращих варіантів на ринку. На його думку, більшість моделей бренду Tesla пропонують передові технології, мають виправлені недоліки перших поколінь і рідко створюють серйозні технічні проблеми.

Показовим прикладом успіху електромобілів став тест Tesla Model S P85D, який у 2015 році провело видання Consumer Reports. Автомобіль отримав настільки високий результат у дорожніх випробуваннях, що перевищив максимальну оцінку в 100 балів. У підсумку експертам довелося переглянути власну систему оцінювання, оскільки модель продемонструвала виняткові для свого часу характеристики та технологічність.

