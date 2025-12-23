Чи має право пенсіонер отримувати одночасно пенсію та зарплату

Приблизно кожен четвертий українець після виходу на пенсію продовжує працювати. Роз’яснюємо, чи дозволено в такому випадку отримувати і повну пенсію, і зарплату, та які обмеження існують.

Чинне пенсійне законодавство України загалом не забороняє поєднувати пенсію із заробітною платою. Тобто сам факт роботи не є підставою для автоматичного зменшення пенсії. Водночас важливо враховувати особливості нарахування доплат і надбавок. Про це повідомляє ПФУ.

Частина доплат до пенсії передбачена виключно для непрацюючих пенсіонерів. Тому у разі працевлаштування такі надбавки можуть бути скасовані, а після звільнення — відновлені.

Чому потрібно повідомляти Пенсійний фонд

Пенсіонер зобов’язаний поінформувати Пенсійний фонд про початок або припинення трудової діяльності протягом 10 календарних днів. Це необхідно для коректного перерахунку виплат.

Якщо пенсіонер продовжував отримувати надбавки, на які не мав права через роботу, ці кошти вважатимуться надмірно виплаченими. У такому разі їх доведеться повернути. Якщо цього не зробити добровільно, Пенсійний фонд утримуватиме гроші автоматично — щомісяця, але не більше ніж 20% від суми пенсії, до повного погашення боргу.

Такі ж правила діють і для пенсіонерів, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці.

Кому не дозволено поєднувати пенсію і зарплату

Окрему категорію становлять особи, які отримують пенсію за вислугу років. Якщо такий пенсіонер працевлаштовується на посаду, що дає право на цю ж пенсію, її виплату призупиняють. У цей період людина отримує лише заробітну плату, а після звільнення виплату пенсії поновлюють.

Водночас, якщо пенсіонер за вислугу років працює на посаді або за спеціальністю, яка не дає права на таку пенсію, він може одночасно отримувати і пенсію, і заробітну плату.

