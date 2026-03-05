Чи має право ТЦК розсилати повістки громадянам, які перебувають за кордоном

Територіальні центри комплектування не мають законного права надсилати повістки громадянам України за їхньою зареєстрованою адресою, якщо людина фактично перебуває за кордоном. Юристи пояснили, як діяти у випадку, коли через неотриману повістку особу оголошують у розшук.

Як повідомляє портал "Юристи.UA", повістки є важливим інструментом військового обліку в Україні. Вони використовуються як у мирний час, так і під час мобілізації у період дії воєнного стану.

Зазвичай повістки надсилають територіальні центри комплектування за адресою реєстрації або фактичного проживання військовозобов’язаних громадян. Проте частина українців нині легально проживає за межами країни.

Саме з такою ситуацією зіткнувся один із громадян, який нині перебуває за кордоном. Він дізнався, що через поштову службу Укрпошта на його українську адресу надійшла повістка. Оскільки документ не був отриманий, чоловіка нібито оголосили у розшук.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що такі дії можуть бути незаконними. За його словами, надсилати повістку на зареєстровану адресу в Україні людині, яка фактично проживає за кордоном, не мають права. Таку позицію, як зазначає фахівець, уже підтверджують і судові рішення.

Окремо юрист прокоментував і можливість оголошення громадянина у розшук. Він наголосив, що без відповідної постанови територіального центру комплектування такі дії є неправомірними.

За словами Дерія, людина, яка опинилася у подібній ситуації, може оскаржити дії ТЦК навіть перебуваючи за межами України. Для цього потрібно надіслати правильно оформлену заяву до ТЦК електронною поштою та отримати офіційну відповідь. Після цього можна вирішувати, чи подавати скаргу на бездіяльність установи або вживати інших юридичних кроків.

Також юрист підкреслив, що під час перебування за кордоном громадянина не можуть притягнути до адміністративної відповідальності без його особистої присутності. Розгляд справи про адміністративне правопорушення має відбуватися безпосередньо в ТЦК за участю людини, щодо якої ведеться провадження.

Водночас варто пам’ятати, що вручати повістки мають право не лише представники територіальних центрів комплектування. Такі повноваження також можуть мати працівники відповідних підрозділів районних і міських державних або військових адміністрацій. Однак їхні дії обмежуються територією тих адміністративних одиниць, у яких вони працюють.

