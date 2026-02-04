Інвертор для будинку: що це таке та як підʼєднати

Через постійні перебої з електропостачанням в Україні інвертори стають дедалі популярнішими. Їх встановлюють як для резервного живлення квартир, приватних будинків і комерційних приміщень, так і як ключовий елемент сучасних сонячних електростанцій.

Разом зі зростанням попиту зросла й актуальність послуги підключення інверторів. Про це пише finance.ua.

Водночас фіксованої ціни на монтаж не існує: остаточна вартість формується індивідуально, залежно від умов і потреб конкретного об’єкта. Саме це часто ускладнює вибір, змушує витрачати час на порівняння пропозицій і відкладати покупку.

Щоб з’ясувати реальну ситуацію на ринку, журналісти проаналізували актуальні ціни, а також проконсультувалися з менеджером компанії "Правильне електроживлення" та приватним електриком-практиком. Вони пояснили, що таке інвертор, від чого залежить його ціна та як уникнути зайвих витрат.

Інвертор — це пристрій, який перетворює постійний струм, що надходить від акумуляторів або сонячних панелей, на змінний струм, придатний для живлення побутової та промислової техніки. В українських реаліях його найчастіше використовують для забезпечення резервного живлення під час відключень світла, для роботи автономних або гібридних сонячних електростанцій, а також для живлення окремих критично важливих приладів. Важливо розуміти, що інвертор підбирають не за площею приміщення, а відповідно до навантаження, яке він має витримувати.

Саме потреби користувача пояснюють, чому вартість підключення інвертора не має єдиного тарифу. За словами електрика, стартова ціна системи з монтажем може починатися приблизно від 10 тисяч гривень, але в реальних умовах вона здатна зрости у кілька разів. Порівнювати таку покупку без деталей він радить із запитанням "скільки коштує ремонт квартири" — усе залежить від масштабу завдань. На підсумкову суму впливають кількість і тип приладів, які потрібно заживити, однофазна чи трифазна мережа, стан електрощита, наявність електричного опалення, а також бюджет і очікування замовника. У підсумку вартість повноцінних систем може коливатися від 100–150 тисяч гривень до 800 тисяч і більше, причому площа житла не є вирішальним фактором.

Під час вибору інвертора фахівці радять орієнтуватися або на вхідний автомат на лічильнику з обов’язковим запасом потужності близько 20%, або на сумарну потужність усіх приладів, які планується підключати. Наприклад, якщо автомат розрахований приблизно на 5,5 кВт, доцільно обирати інвертор потужністю 6–8 кВт. Окрему увагу рекомендують приділяти техніці з високими пусковими струмами, такій як насоси чи двигуни, і закладати додатковий резерв.

Щодо вартості самого обладнання, на ринку можна знайти рішення для живлення окремих приладів — наприклад, телевізора чи котла — приблизно за 300 доларів разом з акумулятором і безперебійником. Повноцінні системи резервного живлення для квартир, будинків або бізнесу зазвичай стартують від 2 тисяч доларів, а кінцева ціна залежить від потужності та ємності акумуляторів. Серед популярних брендів в Україні фахівці називають Deye, Luxpower, Victron і SMA, зауважуючи, що важливішими за назву бренду є гарантійні умови та наявність офіційного сервісу в країні.

Окрім покупки інвертора, варто одразу враховувати витрати на монтаж. На початок 2026 року встановлення однофазної системи в середньому обходиться приблизно у 300 доларів, трифазної — у 400–500 доларів, а для потужних рішень для бізнесу від 30 кВт — від 500 доларів. У цю суму зазвичай входить підключення до електрощита, базові налаштування та перевірка роботи, а перед монтажем майстри проводять обов’язковий огляд об’єкта.

Часто замовники не враховують додаткові витрати, які суттєво впливають на фінальну суму. У квартирах інвертор з акумуляторами може складати близько 70% вартості всієї системи, тоді як решта коштів іде на захисні елементи, комутаційні щити, кабелі та витратні матеріали. Якщо ж система передбачає підключення сонячних панелей, до бюджету доведеться додати ще близько 30–40% на самі панелі та кріплення, а також врахувати тип даху й регіон.

Експерти наголошують, що заощадити на інверторі можна без втрати якості, якщо чітко визначити, які прилади мають працювати під час блекаутів, відмовитися від зайвих функцій, не економити на кабелях і захисті та ретельно обирати продавця й монтажників із надійною гарантією та сервісом в Україні. Інвертор — це не стандартний товар з фіксованою ціною, а інженерне рішення, яке має відповідати конкретним потребам. Саме тому грамотна консультація та правильний підбір зазвичай обходяться значно дешевше, ніж переробка системи після помилкового встановлення.

Нагадаємо, ми вже писали, як зігрітись без електрики та газу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!