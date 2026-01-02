Через повені в Афганістані загинуло щонайменше 17 людей, є поранені (фото)

В Афганістані стихійне лихо, спричинене інтенсивними опадами та снігопадами, забрало життя щонайменше 17 людей, ще 11 осіб зазнали травм. За словами представника рятувальних служб Мохаммада Юсафа Хаммада, серед загиблих — п’ятеро членів однієї родини.

Вони опинилися під завалами після того, як через негоду обвалився дах їхнього будинку. Про це повідомляє агентство Associated Press із посиланням на дані Національного управління з надзвичайних ситуацій країни.

Окрім людських жертв, повені завдали значної шкоди інфраструктурі в уражених регіонах. Затоплення знищили худобу, пошкодили житлові будинки та господарства, а загалом стихія торкнулася близько 1800 сімей. Наслідки негоди ще більше ускладнили життя мешканців як міських, так і сільських районів, які й без того перебувають у вразливому становищі.

