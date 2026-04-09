Чи зміниться сума субсидії через відсутність опалення

У квітні 2026 року українці й надалі отримують житлові субсидії, однак частині громадян потрібно повторно подати документи. Це стосується тих, у кого нещодавно змінився склад домогосподарства або матеріальний стан.

Як пояснюють фахівці, субсидія призначається з місяця звернення і діє до завершення опалювального сезону, який умовно триває з 1 жовтня до 30 квітня. Про це пише Новини.LIVE.

Відповідно, неопалювальний період охоплює час із 1 травня до 30 вересня. Після закінчення сезону органи Пенсійного фонду переглядають право домогосподарств на отримання допомоги на наступний період.

Водночас навіть якщо опалення вимкнули раніше за рішенням місцевої влади, це не впливає на вже призначені виплати за березень і квітень. Розмір субсидії розраховують за встановленою тривалістю сезону, а не за фактичною датою припинення теплопостачання.

У більшості випадків одержувачам нічого робити не потрібно: якщо субсидія нараховувалася в березні, її автоматично продовжать і на квітень. Але це можливо лише за умови, що склад сім’ї, доходи та майновий стан залишилися без змін і немає заборгованості за комунальні послуги.

Якщо ж відбулися будь-які зміни, необхідно подати нову заяву разом із декларацією про доходи та витрати. Також важливо пам’ятати: отримувачі субсидій зобов’язані повідомляти Пенсійний фонд про зміни протягом 30 днів. У разі порушення цієї вимоги виплати можуть призупинити або навіть вимагати повернення надміру отриманих коштів.

