русский
Економіка

Кабмін розширив список безкоштовних ліків та медичних виробів: про які медикаменти йдеться

Ціхоцька Марія

Кабмін розширив список безкоштовних ліків та медичних виробів: про які медикаменти йдеться
Таке рішення дозволить тисячам українців отримувати сучасне лікування без додаткових витрат для себе та своїх родин

Кабінет Міністрів України розширив перелік лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються за кошти держбюджету й надаються пацієнтам безоплатно. Таке рішення дозволить тисячам українців отримувати сучасне лікування без додаткових витрат для себе та своїх родин.

Про це повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. До оновленого списку включено препарати для терапії аутоімунних хвороб нервової системи й нейром’язових патологій, а також медичні вироби, що застосовуються під час корекції складних сколіотичних деформацій хребта.

Читайте також: Допомога малозабезпеченим в Україні: деталі розміру та права на соцвиплати

Нагадаємо, програма "Доступні ліки" стартувала у квітні 2017 року. Спершу вона охоплювала лише три напрями — серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу та бронхіальну астму. Згодом перелік значно розширився, і станом на липень 2025 року в ньому вже понад 600 найменувань лікарських засобів та медичних виробів.

Крім того, з цього року аптеки зобов’язані укладати договори з НСЗУ та приєднуватися до програми, аби українці могли безперешкодно отримувати необхідні препарати за рецептом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з українців залишиться без виплат до Дня Незалежності.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Економіка