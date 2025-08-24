Кабмин расширил список бесплатных лекарств и медицинских изделий: о каких медикаментах идет речь

Кабинет Министров Украины расширил перечень лекарственных средств и медицинских изделий, которые закупаются за счет госбюджета и предоставляются пациентам безвозмездно. Такое решение позволит тысячам украинцев получать современное лечение без дополнительных затрат для себя и своих семей.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. В обновленный список включены препараты для терапии аутоиммунных болезней нервной системы и нейромышечных патологий, а также медицинские изделия, применяемые при коррекции сложных сколиотических деформаций позвоночника.

Напомним, программа "Доступное лекарство" стартовала в апреле 2017 года. Сначала она охватывала только три направления – сердечно-сосудистые заболевания, диабет II типа и бронхиальную астму. Впоследствии перечень значительно расширился, и на июль 2025 года в нем уже более 600 наименований лекарственных средств и медицинских изделий.

Кроме того, с этого года аптеки обязаны заключать договоры с НСЗУ и присоединяться к программе, чтобы украинцы могли беспрепятственно получать необходимые препараты по рецепту.

