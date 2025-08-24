Кабмін розширив список безкоштовних ліків та медичних виробів: про які медикаменти йдеться

Кабінет Міністрів України розширив перелік лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються за кошти держбюджету й надаються пацієнтам безоплатно. Таке рішення дозволить тисячам українців отримувати сучасне лікування без додаткових витрат для себе та своїх родин.

Про це повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. До оновленого списку включено препарати для терапії аутоімунних хвороб нервової системи й нейром’язових патологій, а також медичні вироби, що застосовуються під час корекції складних сколіотичних деформацій хребта.

Нагадаємо, програма "Доступні ліки" стартувала у квітні 2017 року. Спершу вона охоплювала лише три напрями — серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу та бронхіальну астму. Згодом перелік значно розширився, і станом на липень 2025 року в ньому вже понад 600 найменувань лікарських засобів та медичних виробів.

Крім того, з цього року аптеки зобов’язані укладати договори з НСЗУ та приєднуватися до програми, аби українці могли безперешкодно отримувати необхідні препарати за рецептом.

