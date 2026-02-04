Якісний та економічний: названо найкраще компактне авто

Компактні автомобілі традиційно цінують за вдалий баланс між комфортом, економічністю, практичністю та сучасними цифровими рішеннями, особливо коли йдеться про нові моделі. Аналітики проаналізували пропозиції на ринку й визначили, який компактний автомобіль заслуговує звання найкращого у 2026 році.

Перше місце експерти віддали новому Renault 5, який поєднує яскравий ретро-дизайн із динамічною їздою та інтер’єром, що за відчуттями наближається до преміального сегмента. Модель Renault 5 E-Tech почали серійно випускати у 2024 році. Її зовнішність натхненна легендарним Renault 5 зразка 1972 року, на честь якого автомобіль і отримав свою назву. На європейському ринку вартість новинки стартує приблизно від 24 тисяч євро. Про це пише Autocar.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

Фахівці Autocar звертають увагу на цю модель вже не вперше. Раніше вони називали Renault 5 найкращим компактним електромобілем, який за сукупністю характеристик випереджає таких конкурентів, як Mini Cooper E та MG 4 EV. За словами експертів, поєднання стильного вигляду, привабливої ціни, задоволення від керування та інтуїтивно зрозумілих технологій робить цю модель беззаперечним лідером у своєму класі.

Окрім Renault 5, у свіжому рейтингу представлені й інші компактні автомобілі, які, на думку спеціалістів, заслуговують на увагу покупців. Переважно це доступні моделі, орієнтовані на широкий загал. До десятки найкращих увійшли Fiat Grande Panda, Renault Clio, Skoda Fabia, Volkswagen Polo, Ford Puma, Mini Cooper E, Toyota Yaris, Suzuki Swift та Citroën ë-C3.

Нагадаємо, ми вже писали, який вживаний кросовер вважається найкращим.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!