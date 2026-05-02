Як діяти якщо у ТЦК відібрали телефон: пояснення юриста

Українці нерідко повідомляють про ситуації, коли під час перебування в територіальних центрах комплектування у громадян вилучають мобільні телефони, через що вони втрачають можливість зв’язатися з рідними або адвокатом.Законодавство України гарантує кожному право на правову допомогу, і навіть воєнний стан не може це право обмежувати.

Як діяти в таких випадках, у коментарі РБК-Україна пояснив військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко. Теоретично співробітники ТЦК зобов’язані забезпечити доступ адвоката до особи, яка перебуває у приміщенні центру.

"З точки зору закону недопуск адвоката до клієнта є порушенням і може тягнути кримінальну відповідальність. Водночас на практиці в ТЦК адвокатів часто не допускають за жодних обставин", — зазначив Гончаренко.

Читайте також: Як перевірити наявність штрафа від ТЦК: пояснення юриста

Окремою проблемою, за його словами, є вилучення телефонів у громадян, яких доставляють до центрів комплектування. Через це людина фактично втрачає можливість оперативно повідомити адвоката або родичів. Юрист радить завчасно укладати договір із адвокатом про надання правової допомоги, щоб у разі потреби захисник міг швидко включитися в ситуацію за дзвінком від родичів.

Якщо ж прямого зв’язку з клієнтом немає, адвокат змушений діяти дистанційно — надсилати запити до відповідних органів та установ. "Залишається розраховувати на роботу контролюючих структур — Військової служби правопорядку, Нацполіції та ДБР. Але швидкість їх реагування, як правило, не відповідає темпам мобілізаційних заходів", — підсумував юрист.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки триватиме та як оформити відстрочку по інвалідності.

Хочете отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні — підписуйтесь на наш Telegram-канал!