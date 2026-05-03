Як діяти якщо до ТЦК не пускають адвоката

Родичі мобілізованих нерідко повідомляють про ситуації, коли адвокатів не допускають до приміщень ТЦК, а самі громадяни фактично втрачають можливість оперативно зв’язатися з юристом. Наскільки це відповідає закону і як діяти у випадках, коли право на правовий захист не забезпечується на місці, пояснив військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко.

На практиці доступ адвокатів до осіб у ТЦК нерідко ускладнюється або блокується повністю. Про це пише РБК-Україна.

Основні проблемні моменти

Можлива кримінальна відповідальність: недопуск адвоката до клієнта та перешкоджання його діяльності є порушенням закону і може мати правові наслідки.

Фактична практика ТЦК: попри законодавчі гарантії, у багатьох центрах комплектування діє негласна заборона на вхід адвокатів.

Усна угода з адвокатом: закон дозволяє укладати договір усно, однак на практиці це часто ігнорується, і вимагаються лише письмові підтвердження.

Відсутність зв'язку: вилучення телефонів ускладнює або робить неможливим виклик адвоката особою, яка перебуває всередині ТЦК.

Складність реагування: у разі порушень залишається звернення до ВСП, Нацполіції або ДБР, але їхні дії часто не встигають за перебігом мобілізаційних процедур.

Право на захист і реальна практика

Законодавство України гарантує кожному право на правову допомогу, яке не може бути обмежене навіть під час воєнного стану. "З точки зору закону недопуск адвоката до клієнта є правопорушенням і може тягнути кримінальну відповідальність. Але фактична практика в ТЦК наразі — не допускати адвокатів за жодних обставин", — зазначає Данило Гончаренко.

Юрист також підкреслює, що проблеми виникають уже на етапі встановлення контакту з клієнтом, який перебуває в установі. На практиці право на усне укладення договору часто не визнається.

"Сам факт укладення договору в усній формі, передбачений законом, нерідко не береться до уваги працівниками ТЦК та поліції", — додає він.

Що відбувається після вилучення телефону

Найбільша складність для реалізації права на захист виникає тоді, коли у людини забирають мобільний телефон. У такому разі вона фактично опиняється без можливості швидко повідомити адвоката або родичів.

"Повідомити адвоката, навіть якщо договір уже укладений, у таких умовах буває вкрай складно", — пояснює юрист. У подібних ситуаціях ефективність захисту залежить від швидкості реагування контролюючих органів — ВСП, поліції або ДБР, однак на практиці їхнє втручання часто відбувається вже після переміщення особи.

"Залишається розраховувати на дії контролюючих органів, але їхня швидкість зазвичай поступається темпам мобілізаційних процесів", — підсумував Гончаренко.

